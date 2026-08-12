Перший іноземець за 48 років. Легенда Барселони Хаві очолив збірну Нідерландів

Колишній футболіст і головний тренер Барселони Хаві став новим наставником збірної Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба збірної Нідерландів.

Контракт 46-річного фахівця з «помаранчевими» розрахований до 2030 року — до завершення наступного чемпіонату світу.

Реклама

Хаві змінив на посаді Роналда Кумана, під керівництвом якого Нідерланди дійшли до 1/16 фіналу ЧС-2026, де поступилися Марокко в серії пенальті — 1:1, 2:3.

Хаві перший іноземний головний тренер збірної Нідерландів з 1978 року, коли команду очолював австрієць Ернст Хапель.

Хаві повернувся до тренерської роботи після дворічної перерви. Раніше він очолював Барселону, яку залишив влітку 2024 року.

Хаві працював із каталонським клубом із сезону-2021/22. За цей час команда під його керівництвом виграла чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.

Цікаво, що як футболіст Хаві свого часу дебютував за збірну Іспанії саме в матчі проти Нідерландів. Це сталося у товариській зустрічі 2000 року.

Раніше повідомлялося, що Роберто Манчіні вдруге очолив збірну Італії.

Перед цим Славен Біліч став головним тренером збірної Хорватії.

Також збірна Португалії оголосила про призначення Жорже Жезуша новим головним тренером замість Роберто Мартінеса.