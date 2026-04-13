В іспанському футболі розгорівся скандал після появи резонансного відео за участі Хаві Пувіса — президента клубу Колонія Москардо з четвертого дивізіону.

На відео, яке було поширене в соцмережах, видно як Пувіс бігає за футболістами мусульманського віросповідання, тримаючи шматок іберійського хамона та вигукуючи: «Їжте свинину», повідомляє Goal.com.

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Інцидент викликав хвилю критики в медіа та серед уболівальників, які назвали його расистським і принизливим.

Відео спочатку опублікував сам Пувіс, однак видалив його після негативної реакції громадськості. За словами президента, ролик мав рекламувати м’ясний продукт, який планували подарувати перед одним із матчів команди.

Після скандалу Пувіс записав окреме відеозвернення, де спробував пояснити ситуацію.

«Ми просто намагалися пожартувати і розважитися, але деякі використали це, щоб атакувати клуб. У мене не було наміру образити жодну релігію чи людину», — заявив він.

Втім багато користувачів у соцмережах і журналісти наголосили, що така «жартівлива» поведінка переходить межі гумору та демонструє неповагу до релігійних переконань спортсменів.

Сам Пувіс давно має репутацію доволі скандального керівника. У 2019 році він тимчасово перейменував один із клубів на Клуб пласкої Землі, а також відкрито виступав проти вакцинації від COVID-19.

Крім того, після одного з матчів він посварився з арбітром і запропонував йому гроші, заявивши: «Ви прийшли сюди лише за 300 євро? Я заплачу вам утричі більше». За цей інцидент функціонер отримав дворічну дискваліфікацію та штраф у 3500 євро, який пізніше було скасовано спортивним арбітражем.

Після критики Пувіс подав у відставку з посади президента Колонії Москардо, однак залишився членом правління клубу.

У своєму прощальному зверненні він навіть оголосив, що планує завершити футбольну кар'єру функціонера та змінити спосіб життя.

«Я починаю новий етап — стану пастухом, вирощуватиму помідори та пастиму овець», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні під час товариського матчу Іспанія — Єгипет вболівальники вигукували: «Хто не скаче, той мусульманин».