Батько Ліонеля Мессі помер у лікарні після тривалої хвороби — ЗМІ

8 серпня, 15:17
Ліонель Мессі з батьками (Фото: Instagram)

Ліонель Мессі з батьками (Фото: Instagram)

У ніч на 7 серпня в лікарні Росаріо у віці 68 років помер батько та агент відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі — Хорхе Мессі.

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Як повідомляє Infobae, чоловік тривалий час боровся з важкою хворобою. Лікарі зафіксували смерть Хорхе Мессі о 22:00 за місцевим часом.

Хорхе Мессі народився в Аргентині. За освітою він був технічним хіміком, працював на підприємстві Acindar, де згодом обіймав посаду менеджера. У молодості займався футболом у системі Ньюеллс Олд Бойз.

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Це вже не перший випадок, коли аргентинські ЗМІ повідомляли про смерть Хорхе Мессі. Раніше через подібну заяву звільнили аргентинську телеведучу Флоренсію Пенью, яка в ефірі оголосила, що батька Ліонеля більше немає серед живих.

Пізніше родина Мессі спростувала цю інформацію, зазначивши, що Хорхе живий, проте перебуває у важкому стані в лікарні.

У заяві родини Мессі зазначалося, що Хорхе дійсно проходив лікування під наглядом медичних працівників. Водночас його стан оцінювали позитивно: він продовжував відновлення та демонстрував сприятливий прогрес.

При цьому родина Мессі висловила невдоволення поширенням неперевіреної інформації та чуток, наголосивши, що питання здоров’я є приватною сімейною справою.

Повідомлялось, що Мессі розплакався після свого першого голу на ЧС-2026 через хворобу батька. Журналіст Едуардо Фейнманн заявляв, що Хорхе Мессі мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Раніше ми писали, що американська поліція разом із ФБР викрили одразу кілька потенційних злочинів, які могли готувати проти сучасних легенд футболу — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Ліонель Мессі Смерть

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