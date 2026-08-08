У ніч на 7 серпня в лікарні Росаріо у віці 68 років помер батько та агент відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі — Хорхе Мессі.

Як повідомляє Infobae, чоловік тривалий час боровся з важкою хворобою. Лікарі зафіксували смерть Хорхе Мессі о 22:00 за місцевим часом.

Хорхе Мессі народився в Аргентині. За освітою він був технічним хіміком, працював на підприємстві Acindar, де згодом обіймав посаду менеджера. У молодості займався футболом у системі Ньюеллс Олд Бойз.

Реклама

Це вже не перший випадок, коли аргентинські ЗМІ повідомляли про смерть Хорхе Мессі. Раніше через подібну заяву звільнили аргентинську телеведучу Флоренсію Пенью, яка в ефірі оголосила, що батька Ліонеля більше немає серед живих.

Пізніше родина Мессі спростувала цю інформацію, зазначивши, що Хорхе живий, проте перебуває у важкому стані в лікарні.

У заяві родини Мессі зазначалося, що Хорхе дійсно проходив лікування під наглядом медичних працівників. Водночас його стан оцінювали позитивно: він продовжував відновлення та демонстрував сприятливий прогрес.

При цьому родина Мессі висловила невдоволення поширенням неперевіреної інформації та чуток, наголосивши, що питання здоров’я є приватною сімейною справою.

Повідомлялось, що Мессі розплакався після свого першого голу на ЧС-2026 через хворобу батька. Журналіст Едуардо Фейнманн заявляв, що Хорхе Мессі мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Раніше ми писали, що американська поліція разом із ФБР викрили одразу кілька потенційних злочинів, які могли готувати проти сучасних легенд футболу — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.