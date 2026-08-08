Перший клуб Мессі символічним жестом вшанував пам’ять батька Лео після його смерті — відео

У ніч на 7 серпня в лікарні Росаріо у віці 68 років помер батько аргентинського футболіста Ліонеля Мессі — Хорхе Мессі .

Ньюэллс Олд Бойз, де розпочинав свій футбольний шлях аргентинський нападник Ліонель Мессі, опублікував допис пам’яті на честь батька футболіста — Хорхе. Саме Хорхе у 1994 році підписав перший контракт між клубом і своїм сином.

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«Футбольний клуб Ньюеллс Олд Бойз із глибоким сумом і болем прощається з Хорхе Мессі, який помер у віці 68 років у місті Росаріо. Він був відомим уболівальником Ньюеллс, підприємцем і батьком капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Хорхе був опорою та людиною, яка з далекоглядністю, вимогливістю й любов’ю підтримувала кар'єру найкращого гравця всіх часів — разом зі своєю дружиною Селією Кучіттіні.

Його постійна підтримка й непомітне лідерство за лаштунками відіграли вирішальну роль на кожному етапі шляху Ліонеля — від перших днів до вершин світової футбольної слави. Дякуємо, що навчили його любити ці кольори.

Керівництво клубу, члени, спортсмени та вся родина Ньюеллс Олд Бойз із теплотою підтримують Селію, Ліонеля, Родріго, Матіаса й Марію Соль, а також усіх їхніх близьких і рідних у цю тяжку годину", — йдеться у заяві.

Аргентинський клуб приспустив свій прапор на честь Хорхе.

The Newell's flag being lowered to half-mast this morning as a mark of respect following the death of Jorge Messi.



(via @NecesidadEXT) pic.twitter.com/5OPrebOs9t — Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) August 8, 2026

Нагадаємо, що Мессі перебував у структурі Ньюеллс Олд Бойз із 1994 по 2000 рік.

Раніше ми писали, що американська поліція спільно з ФБР розкрила одразу кілька потенційних злочинів, що могли готуватися проти сучасних легенд футболу — Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.