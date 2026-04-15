Помер чотириразовий переможець Кубка європейських чемпіонів у складі Реала

Хосе Еміліо Сантамарія помер у 96 років (Фото: ФК Реал Мадрид)

Колишній захисник Реала Хосе Еміліо Сантамарія помер у 96 років.

Пресслужба мадридського клубу повідомила трагічну новину.

«Футбольний клуб Реал, президент і рада директорів глибоко сумують про смерть Хосе Сантамарії, однієї з найвидатніших легенд нашого клубу і світового футболу.

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Він був частиною тієї команди, яка кілька разів поспіль виграла Кубок європейських чемпіонів і поклала початок всесвітній легенді Реала", — йдеться в повідомленні.

Сантамарія народився в Уругваї і п’ять разів вигравав чемпіонат країни у складі Насьоналя. Після цього футболіст переїхав до Іспанії і став виступати за Реал.

З мадридським клубом Сантамарія шість разів вигравав національний чемпіонат, а також чотири рази ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів (зараз — Ліга чемпіонів).

Хосе виступав за збірні Уругваю та Іспанії й брав участь у чемпіонатах світу 1954 і 1962 років.

Після завершення ігрової кар'єри Сантамарія розпочав тренерську роботу, зокрема в системі Реала. Також він очолював збірну Іспанії на чемпіонаті світу 1982 року та Олімпійських іграх.

Уругваєць тренував Еспаньол, на чолі якого провів 234 матчі.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст загинув після зіткнення з оленем.