«Неможливо було зупинити». Гвардіола зізнався, з яким футболістом мріяв попрацювати

17 липня, 13:09
Хосеп Гвардіола оцінив рівень гри Неймара (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Хосеп Гвардіола оцінив рівень гри Неймара (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Колишній головний тренер Барселони та Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сказав, що хотів би тренувати Неймара.

Іспанський фахівець згадав гру бразильця у складі каталонського клубу, коли головним тренером був Луїс Енріке.

Читайте також:
«Не ухвалюй жодних рішень зараз». Легендарний Роналдо звернувся до Неймара після його заяви про завершення кар'єри у збірній Бразилії

«Я завжди хотів попрацювати з Неймаром. Мені подобався його красивий футбол, те, як він рухався у свої найкращі роки в Барселоні разом із Луїсом Суаресом і Ліонелем Мессі.

Реклама

Цю трійку під керівництвом Луїса Енріке неможливо було зупинити", — наводить слова Гвардіоли AS.

Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 рік, а Неймар приєднався до каталонців через рік після його відходу.

Бразилець виступав за «синьо-гранатових» до 2017 року, після чого перейшов до ПСЖ за 222 мільйони євро. Цей трансфер є рекордним у світовому футболі. Після шести сезонів у Франції він приєднався до Аль-Хіляля. Наразі нападник виступає за бразильський Сантос.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Зазначимо, що Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі, який «зводив його з розуму».

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Неймар Хосеп Гвардиола

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies