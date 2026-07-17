«Неможливо було зупинити». Гвардіола зізнався, з яким футболістом мріяв попрацювати

Колишній головний тренер Барселони та Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сказав, що хотів би тренувати Неймара.

Іспанський фахівець згадав гру бразильця у складі каталонського клубу, коли головним тренером був Луїс Енріке.

«Я завжди хотів попрацювати з Неймаром. Мені подобався його красивий футбол, те, як він рухався у свої найкращі роки в Барселоні разом із Луїсом Суаресом і Ліонелем Мессі.

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Цю трійку під керівництвом Луїса Енріке неможливо було зупинити", — наводить слова Гвардіоли AS.

Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 рік, а Неймар приєднався до каталонців через рік після його відходу.

Бразилець виступав за «синьо-гранатових» до 2017 року, після чого перейшов до ПСЖ за 222 мільйони євро. Цей трансфер є рекордним у світовому футболі. Після шести сезонів у Франції він приєднався до Аль-Хіляля. Наразі нападник виступає за бразильський Сантос.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Зазначимо, що Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі, який «зводив його з розуму».