«Я міг залишитися». Гвардіола пояснив свій відхід із Манчестер Сіті та розповів про нове життя

Іспанський фахівець заявив, що міг би залишитися ще на рік, адже мав чинний контракт, але в нього не було енергії та сил, щоб залишатися на вершині й грати матчі кожні три дні.

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«У мене залишався ще один рік контракту з Манчестер Сіті, тож я міг би залишитися. Але було відчуття, що в мені більше немає тієї енергії, яка потрібна, щоб бути на вершині й грати матчі кожні три дні».

Гвардіола зізнався, що не сумує за роботою тренером.

«Внутренне я ні за чим не сумую. Я почав тренувати у 37 років, і все в моєму житті було пов’язане з футболом. Тепер я хочу спробувати відкрити для себе нове життя, бути щасливим, займаючись іншими справами, не пов’язаними з футболом. Я ще адаптуюся до життя після перерви, але все йде досить добре», — наводить слова іспанця AS.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 по 2026 рік. Під його керівництвом команда шість разів ставала чемпіоном Англії, виграла Лігу чемпіонів і здобула величезну кількість інших трофеїв.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті призначив нового головного тренера після відставки Гвардіоли.

Зазначимо, що Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі, який «зводив його з розуму».