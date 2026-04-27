«Від їхніх матчів я був у шоці». Володар Золотого м’яча сказав, хто має очолити збірну України

За словами володаря Золотого м’яча-1986, на посаді тренера Реброва повинен замінити український фахівець, який зможе об'єднати футболістів навколо однієї мети, повідомляє Sport.ua.

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«На мою думку, пост керманича нашої збірної повинен зайняти українець. Однак скільки б ми не обговорювали того чи іншого кандидата, а все впирається у наших футболістів. Від матчів за участю збірної України, які мені доводилось бачити, я в шоці. В них не було ані швидкості, ані переводів, ані вибуховості, ані обводок. Взяти хоча б березневу гру із Швецією. В ній грали монотонно, без вогника. От забив один м’яч Пономаренко, та й то це було в самій кінцівці. Ну що це за гра? І це при тому, що у матчі такого значення потрібно було йти ва-банк, вриватися у чужий штрафний майданчик, бігти у наступ.

Але для цього, щоб усе це ефективно робити, повинен бути колектив справжніх професіоналів. Колектив однодумців, які об'єднані однією метою — завоювати право подолати перший з бар'єрів на шляху до фінальної частини чемпіонату світу. Таких, якими у середині восьмидесятих були мої партнери по київському Динамо. Будь-кого із того складу візьми — це були машини. Навіть і не знаю, хто був кращим. В усякому разі, середня ланка Динамо на той час була однією з кращих у світі, повірте мені. І це не гучні слова. Кожен з нас мав відмінні якості - як фізичні, так і технічні. Це були хлопці з таким характером, що могли «порвати» будь-якого суперника", — сказав Беланов.

Нагадаємо, що у середу, 22 квітня, Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Повідомлялося, що у фінальному списку кандидатів на роль тренера збірної України опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

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