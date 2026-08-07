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Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За даними агентства, яке представляє інтереси гравця, угоду укладено на два роки.

Костенко володіє видатними фізичними даними — його зріст становить 2,02 метра.

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З семи років Ігор займався в академії київського Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення він емігрував до Португалії.

Там воротар приєднався до структури лісабонської Бенфіки, де виступав за команди U16, U17 та U19. У складі «орлів» Костенко тричі ставав чемпіоном Португалії у своїх вікових категоріях. У лютому 2024 року він підписав із лісабонським клубом тимчасовий тренувальний контракт.

Новий клуб українця — Фамалікан — виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Португалії — Прімейра-лізі.

Раніше повідомлялося, що 19-річний український нападник Дмитро Богданов продовжив контракт із берлінським Уніоном.

Також український нападник Юрій Кісак офіційно став гравцем іспанського Вільярреала, підписавши свій перший професійний контракт.