«Ми були сильнішими». Тренер Динамо пояснив, як вдалося пройти Університатю в Лізі Європи

17 липня, 08:32
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився емоціями після матчу-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Університаті (0:0, пенальті 4:2).

Фахівець заявив, що його підопічні зуміли досягти позитивного результату завдяки згуртованості.

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«У першому таймі ми могли вирішити долю матчу. Забили два м’ячі, мали ще чимало нагод. Але це футбол. Треба віддати належне супернику — це добре збалансована команда. Ми потужно розпочали й у першому таймі володіли перевагою. Сьогодні саме згуртованість гравців допомогла досягти позитивного результату. Те, про що я казав, — це дух, який панував і в роздягальні, і перед грою, і на полі. Вважаю, що за підсумками двох матчів ми грали потужніше й цілком закономірно пройшли далі».

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Костюк відзначив рівень гри румунської команди.

«Гра суперника не стала несподіванкою. Це дуже організована команда, і варто віддати належне тренеру, який побудував надійний захист. Попри це, ми створили чимало моментів, особливо в першому таймі. Ми бачимо, скільки легіонерів грає за Університатю, і оцінюємо їхній рівень. Натомість у нашій команді більшість — це вихованці клубу: вони грали як у стартовому складі, так і виходили на заміну. З огляду на нинішні події в нашій країні, ми більше покладаємося на власних вихованців. Вони прогресують, і, на мою думку, отриманий сьогодні досвід, а також пережите напруження й емоції, допоможуть їм розвиватися далі та згодом стати топ-гравцями. Ми будемо додавати від матчу до матчу й аналізувати свої дії, адже це лише початок сезону».

Тренер Динамо назвав мету команди у кваліфікації єврокубків.

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«Зараз ми граємо в Лізі Європи й хочемо продовжувати виступи тут. У нас є такі шанси, і ми ними скористаємося».

Костюк зізнався, що Динамо готувалося до серії пенальті.

«Ми готувалися, зокрема, і до серії пенальті: аналізували дії воротаря та манеру виконання ударів гравцями. Безпосередньо перед серією ми ще раз нагадали футболістам про те, що бачили раніше, і знову продемонстрували, як діє воротар.

Наш воротар також був підготовлений: ми розуміли, як гравці суперника виконують 11-метрові удари. І я казав своїм підопічним: коли команда зосереджена, коли в колективі панує дух переможців, не можна вважати, що сама серія і наша перемога в ній були спонтанними — усе було організовано й продумано", — наводить слова тренера офіційний сайт Динамо.

У наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда ПСЖ П'єра Мунгенге.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко — на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліга Європи ФК Динамо (Київ) Ігор Костюк

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