«Ми були сильнішими». Тренер Динамо пояснив, як вдалося пройти Університатю в Лізі Європи

Фахівець заявив, що його підопічні зуміли досягти позитивного результату завдяки згуртованості.

«У першому таймі ми могли вирішити долю матчу. Забили два м’ячі, мали ще чимало нагод. Але це футбол. Треба віддати належне супернику — це добре збалансована команда. Ми потужно розпочали й у першому таймі володіли перевагою. Сьогодні саме згуртованість гравців допомогла досягти позитивного результату. Те, про що я казав, — це дух, який панував і в роздягальні, і перед грою, і на полі. Вважаю, що за підсумками двох матчів ми грали потужніше й цілком закономірно пройшли далі».

Реклама

Костюк відзначив рівень гри румунської команди.

«Гра суперника не стала несподіванкою. Це дуже організована команда, і варто віддати належне тренеру, який побудував надійний захист. Попри це, ми створили чимало моментів, особливо в першому таймі. Ми бачимо, скільки легіонерів грає за Університатю, і оцінюємо їхній рівень. Натомість у нашій команді більшість — це вихованці клубу: вони грали як у стартовому складі, так і виходили на заміну. З огляду на нинішні події в нашій країні, ми більше покладаємося на власних вихованців. Вони прогресують, і, на мою думку, отриманий сьогодні досвід, а також пережите напруження й емоції, допоможуть їм розвиватися далі та згодом стати топ-гравцями. Ми будемо додавати від матчу до матчу й аналізувати свої дії, адже це лише початок сезону».

Тренер Динамо назвав мету команди у кваліфікації єврокубків.

«Зараз ми граємо в Лізі Європи й хочемо продовжувати виступи тут. У нас є такі шанси, і ми ними скористаємося».

Костюк зізнався, що Динамо готувалося до серії пенальті.

«Ми готувалися, зокрема, і до серії пенальті: аналізували дії воротаря та манеру виконання ударів гравцями. Безпосередньо перед серією ми ще раз нагадали футболістам про те, що бачили раніше, і знову продемонстрували, як діє воротар.

Наш воротар також був підготовлений: ми розуміли, як гравці суперника виконують 11-метрові удари. І я казав своїм підопічним: коли команда зосереджена, коли в колективі панує дух переможців, не можна вважати, що сама серія і наша перемога в ній були спонтанними — усе було організовано й продумано", — наводить слова тренера офіційний сайт Динамо.

Реклама:

У наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда ПСЖ П'єра Мунгенге.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко — на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.