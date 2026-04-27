«Не втратять». Суркіс назвав команду, яку він уже привітав із чемпіонством УПЛ

Читайте також: Венесуелець із Кривбаса встановив унікальне досягнення в матчі проти Динамо в УПЛ

Глава столичного клубу повідомив, що вже привітав колег зі стану «гірників».

Суркіс додав, що Динамо продовжить боротися і віддасть усі сили в наступному турі, де їм належить зіграти проти Шахтаря.

Реклама

«Я ще після матчу Шахтаря проти Зорі вітав Сергія Палкіна з тим, що вони не втратять чемпіонства...

Вітаю Шахтар із чемпіонством, а далі ми побачимо, хто яке місце посяде. Ми будемо боротися до останнього, розслаблятися не збираємося. Я запрошую вболівальників на наш матч проти Шахтаря. Це буде дуже яскрава гра. Хто переможе, той і переможе, але хочу, щоб цей матч пройшов без суддівських скандалів насамперед", — наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

У турнірній таблиці УПЛ Шахтар посідає перше місце, маючи 60 очок. Динамо йде четвертим із 47 балами.

Поєдинок Динамо Київ — Шахтар відбудеться 3 травня, початок о 18:00.

Зазначимо, що Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.

Повідомлялося, що Суркіс назвав проблему Динамо після рекордного матчу проти Кривбасу в УПЛ.