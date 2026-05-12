«Не хочу бачити його в Реалі». Легендарний Касільяс виступив проти повернення Моурінью в мадридський клуб

Колишній голкіпер мадридського Реала Ікер Касільяс відреагував на чутки про можливе повернення Жозе Моурінью , який очолює Бенфіку, на посаду головного тренера клубу.

Касільяс опублікував пост в X, в якому заявив, що не хоче бачити Моурінью наставником «вершкових».

«У мене немає жодних проблем із Моурінью. Він здається мені великим професіоналом. Але я не хочу бачити його в Реалі. Вважаю, що інші тренери були б більш кваліфіковані, щоб очолити клуб мого життя. Це моя особиста думка. І нічого більше», — написав Касільяс.

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Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його орудою мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Касільяс провів 136 матчів під керівництвом португальця.

Раніше повідомлялося, що Моурінью став головним кандидатом на посаду тренера Реала, а переговори щодо його призначення особисто веде президент мадридського клубу Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту фахівця з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно у три мільйони євро.

Наразі головним тренером Реала є Альваро Арбелоа, який очолює клуб з січня 2026 року, замінивши Хабі Алонсо.

Нещодавно у мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Також Була інформація, що Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів.