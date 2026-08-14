«Це пішло б йому на користь». Ексфорвард збірної України назвав клуб, в який варто перейти Забарному

Колишній форвард збірної України вважає, що повернення в англійську Прем'єр-лігу було б чудовим кроком для Забарного.

«Ми можемо лише припускати. Але Ілля вже грав в АПЛ, для нього цей чемпіонат знайомий. Гадаю, що йому пішло б на користь повернення у чемпіонат Англії. Він фактурний, високий, технічний, але в певних епізодах й швидкий футболіст. Думаю, що на Туманному Альбіоні для нього було б цікавіше», — цитує Воробея 24 канал.

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Ексфутболіст додав, що виступи в дуеті з капітаном Ліверпуля Вірджилом ван Дейком могли б суттєво вплинути на ігровий прогрес Забарного.

Нагадаємо, Забарний перейшов у ПСЖ з англійського Борнмута влітку 2025 року. Сума трансферу склала 63 мільйони євро.

У дебютному сезоні Забарний провів за ПСЖ 37 матчів і забив один гол. Українець регулярно підміняв капітана команди Маркіньйоса в матчах чемпіонату Франції, тоді як бразилець був основним у ключових поєдинках Ліги чемпіонів. У плей-оф ЛЧ Ілля вийшов на поле тільки один раз — у фіналі проти лондонського Арсенала, відігравши заключні 15 хвилин.

У сезоні 2025/26 Забарний виграв із ПСЖ Лігу чемпіонів, чемпіонат і Суперкубок Франції, а також Міжконтинентальний кубок. На початку цього сезону Ілля став володарем Суперкубка УЄФА.