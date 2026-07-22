Центральний захисник ПСЖ і збірної України Ілля Забарний може повернутися до чемпіонату Англії.

Послуги 23-річного футболіста були запропоновані Ліверпулю та Челсі, заявив в ефірі радіо talkSPORT журналіст Алекс Крук. Він зазначив, що Забарний добре знайомий новому головному тренеру Ліверпуля Андоні Іраолі та спортивному директору клубу Річарду Г’юзу, які раніше працювали в Борнмуті.

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Нагадаємо, Забарний перейшов у ПСЖ з англійського Борнмута влітку 2025 року. Сума трансферу склала 63 мільйони євро.

У дебютному сезоні Забарний провів за ПСЖ 37 матчів і забив один гол. Українець регулярно підміняв капітана команди Маркіньйоса в матчах чемпіонату Франції, тоді як бразилець був основним у ключових поєдинках Ліги чемпіонів. У плей-оф ЛЧ Ілля вийшов на поле тільки один раз — у фіналі проти лондонського Арсенала, відігравши заключні 15 хвилин.

У сезоні 2025/26 Забарний виграв із ПСЖ Лігу чемпіонів, чемпіонат і Суперкубок Франції, а також Міжконтинентальний кубок. Ілля став четвертим українцем, який виграв ЛЧ.

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Раніше ексгравець збірної Франції Стів Савідан порадив ПСЖ шукати нового захисника замість Забарного.