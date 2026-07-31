Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний поповнив свою колекцію татуювань новою масштабною роботою.

Фотографіями результату поділився тату-майстер Андреас Рахбек, який спеціально працював із українським футболістом у Парижі. Нове татуювання займає значну частину ноги Забарного. Основою композиції стало розгалужене дерево, доповнене кількома символами та написом «UP 86».

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Рахбек не став розкривати значення окремих елементів татуювання, однак зазначив, що за цією роботою стоїть особлива особиста історія.

«Така особлива й неймовірна історія стоїть за цим татуюванням. Дякую, що обрав мене для цієї роботи та довірився мені», — написав майстер.

Також Рахбек розповів про свої враження від знайомства із Забарним.

«Я отримав можливість зробити татуювання Іллі. Яка чудова і скромна людина, це був неймовірний досвід. Дякую, що прийняв мене у себе вдома та дав спробувати чудову українську кухню. Це справді стало для мене незабутнім досвідом», — додав він.

Після завершення роботи Забарний подарував майстру свою футболку ПСЖ із шостим номером та автографом.

Зазначимо, Ілля Забарний перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута влітку 2025 року. Сума трансферу склала 63 мільйони євро.

У сезоні-2025/26 український захисник разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат і Суперкубок Франції, а також Міжконтинентальний кубок. Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Забарний зробив масштабне патріотичне татуювання у Парижі, набивши зображення засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та Либеді.

Повідомлялось, що Ілля Забарний може повернутися до чемпіонату Англії.

Раніше ексгравець збірної Франції Стів Савідан порадив ПСЖ шукати нового захисника замість Забарного.