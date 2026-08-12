«Це його провина». Сабо назвав людину, через яку Забарний не заграв у ПСЖ

Фахівець вважає, що український захисник не зміг проявити себе у складі парижан через головного тренера команди Луїса Енріке.

«Те, що Забарний не заграв у ПСЖ, — цілковита провина Луїса Енріке. Тренер узяв його „про всяк випадок“. На позиції правого центрального захисника там грає 32-річний капітан, бразилець Маркіньйос. Тренер узяв Іллю саме для підстраховки цього гравця».

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Сабо вважає, що Забарному варто змінити клуб, щоб отримувати ігрову практику.

«Забарний — хороший футболіст. У нього є все: вміння відбирати м’яч, швидкість, він чудово грає головою. Це якісний центральний захисник, до того ж він ще молодий. Гадаю, він закріпиться в будь-якій команді, тим паче в такій, як Ліверпуль.

Час до закриття трансферного вікна ще є, подивимося, як усе складеться. ПСЖ просить у Ліверпуля за Забарного занадто багато грошей, бо хоче відшкодувати витрати на трансфер, але хлопцеві треба грати", — сказав Сабо в інтерв'ю Sport-Express.

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Забарний перейшов до ПСЖ у серпні минулого року за 63 мільйони євро. У складі парижан він провів 37 матчів і забив один гол. Разом із командою виграв чемпіонат Франції та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що сьогодні, 12 серпня, ПСЖ зіграє з Астон Віллою в матчі за Суперкубок УЄФА. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Забарного запропонували двом грандам англійської Прем'єр-ліги.