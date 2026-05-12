Символ рідного міста. Забарний зробив масштабне патріотичне татуювання у Парижі — фото

Фото татуювання було опубліковано на сторінці davila tattoos в Instagram.

Український футболіст набив собі зображення засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та Либеді.

Малюнок виконаний у масштабному стилі та займає значну частину руки футболіста. Символіка тату підкреслює його зв’язок із рідним містом та історією України.

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«Мав можливість поїхати до Парижа й зробити татуювання Забарному. Це досі здається нереальним. Дуже дякую за цю можливість і за довіру до моєї роботи на вашій шкірі. Щиро вдячний за цей досвід і підтримку», — написав майстер роботи.

Ілля відреагував лаконічно, поставивши емодзі вогню.

Цього сезону Забарний провів 34 матчі за ПСЖ у всіх турнірах і відзначився одним голом. Парижани вже майже гарантували собі чемпіонство у Лізі 1, випереджаючи Ланс на шість очок за два тури до кінця.

30 травня ПСЖ зіграє з Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ представив форму на наступний сезон.

Найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Франції став одноклубник Забарного Усман Дембеле.