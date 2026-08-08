«Або ти йдеш, або вона йде»: Інфантіно допоміг коханці отримати підвищення в УЄФА — The Telegraph
Джанні Інфантіно — президент ФІФА (Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Інфантіно обіймав посаду генерального секретаря УЄФА з 2009 до 2016 року, після чого 26 лютого 2016 року був обраний президентом ФІФА.
Згідно з розслідуванням The Telegraph, під час роботи генеральним секретарем УЄФА він нібито допоміг співробітниці організації, з якою мав стосунки, отримати підвищення та суттєве збільшення зарплати.
Глава ФІФА одружений з Ліною Аль-Ашкар з 2001 року. У них чотири доньки, але Інфантіно також почав стосунки з жінкою, яка є співробітницею УЄФА, під час роботи в організації.
Жінка, ім'я якої видання не називає, спочатку працювала на адміністративній посаді в УЄФА. Згодом Інфантіно, як повідомляється, підвищив її до керівної посади, що здивувало кількох колег.
Після підвищення її зарплата, за інформацією видання, зросла приблизно на 30% - до 160 тисяч швейцарських франків на рік, що становить понад 170 тисяч євро.
Ця ситуація, як стверджує джерело The Telegraph, спричинила серйозну напруженість в УЄФА. За його словами, тодішній президент організації Мішель Платіні зрештою поставив Інфантіно перед вибором: «Або ти йдеш, або вона йде».
Інфантіно вирішив залишитися в УЄФА, а жінка залишила організацію. Після цього, як повідомляється, він використав свої зв’язки, щоб допомогти їй отримати нову прибуткову посаду в аналогічній організації.
Після звільнення жінка отримала шестизначну вихідну виплату. Крім того, їй дозволили пройти навчальний курс в інституті за рахунок УЄФА, річна вартість якого становила понад 52 тисяч євро.
Речник УЄФА підтвердив виплату вихідної компенсації та повідомив, що внутрішні правила організації були змінені, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.
Наразі Інфантіно також перебуває під тиском через план створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на чемпіонат світу. Проєкт викликав спротив з боку футбольних організацій, після чого Інфантіно відмовився від його реалізації.
Раніше повідомлялося, що Норвезька федерація закликала Інфантіно піти у відставку.