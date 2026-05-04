Інтер виграв чемпіонат за три тури до кінця (Фото: ФК Інтер)

Інтер достроково виграв 21‑й титул Серії А після перемоги над Пармою (2:0) у 35‑му турі.

Хоча офіційна церемонія вручення трофея відбудеться лише 17 травня, після останньої домашньої гри в сезоні, гравці Інтера не стримали емоцій і приєдналися до фанатів, які святкували чемпіонство на площі Дуомо в Мілані.

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Відсвяткувати тріумф «чорно-синіх» у центрі міста зібралися тисячі вболівальників. Вони співали пісні та запускали салюти.

Гравці з’явилися на балконі готелю Sheraton San Siro та підтримали святкову атмосферу скандуванням «Є тільки Інтер» та «Ми чемпіони». Найактивнішим був Федеріко Дімарко, а Лаутаро Мартінес узяв гучномовець, щоб подякувати фанам за підтримку протягом сезону.

Для Інтера це 21-й титул чемпіона Італії в історії та другий за останні три сезони. За кількістю титулів Серії А нерадзуррі випереджає лише Ювентус (36), на третьому місці — Мілан, у якого 19 скудетто.

Вперше чемпіоном Італії у ролі головного тренера став Крістіан Ківу. Румунський фахівець очолив Інтер влітку минулого року.

Раніше повідомлялося, що Порту виграв чемпіонат Португалії після фіаско Бенфіки. Порту здобув 31-й національний титул в історії, перервавши домінування Спортінга, який виграв два попередні чемпіонати Португалії. За кількістю чемпіонств Порту випереджає лише Бенфіка (38), у Спортінга 21 титул.

Перед цим Баварія достроково виграла Бундеслігу.