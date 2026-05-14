Міланський Інтер став володарем Кубка Італії сезону-2025/26, обігравши у фіналі римський Лаціо з рахунком 2:0.

Інтер відкрив рахунок доволі швидко — Уже на 14-й хвилині захисник римлян Марушич зрізав м’яч у власні ворота після навісу з кутового.

«Нерадзуррі» зміцнили свою перевагу ще до перерви — на 35-й хвилині Дюмфріс асистував на Мартінеса, якому залишалося влучити у порожні ворота.

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Лаціо мав кілька нагод, аби відновити інтригу та повернутися в гру. У першому таймі хороший момент змарнував Ісаксен, а після перерви шанс скоротити відставання мав Діа, однак голкіпер Інтера врятував свою команду.

У підсумку Інтер завоював свій 10‑й Кубок Італії та перший із 2023 року. Міланський клуб оформив золотий дубль після дострокового чемпіонства в Серії А. Для Лаціо цей фінал став першим із сезону 2018/19.

Свої наступні матчі команди проведуть 17 травня в рамках 37 туру чемпіонату Італії: Лаціо зіграє в дербі проти Роми, а Інтер зустрінеться з Вероною.

Лаціо — Інтер 0:2

Голи: Марушич, 14 (авт), Мартінес, 35

Раніше повідомлялося, що Інтер влаштував грандіозне святкування 21-го титулу Серії А в центрі Мілана.

Також була інформація, що гравець Інтера Анж‑Йоан Бонні змінив футбольне громадянство перед стартом ЧС-2026.