Приєднався до Мессі та Суареса. П’ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов в Інтер Маямі

Контракт із 34-річним футболістом розрахований до завершення перехідного сезону МЛС 2027 року з опцією продовження до червня 2029 року, повідомляє пресслужба флоридського клубу.

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Каземіро приєднався до Інтер Маямі як вільний агент. Після завершення сезону 2025/26 він залишив Манчестер Юнайтед, за який виступав чотири роки.

«Найбільше мене мотивує, і думаю, це стосується кожного футболіста, — перемагати та продовжувати розвиватися. Проєкт, який мені представив клуб, а також зусилля всіх, хто працював над моїм переходом, дуже багато для мене означають», — сказав Каземіро після трансферу.

До переїзду в Англію Каземіро провів вісім сезонів у мадридському Реалі, де зарекомендував себе як один із найкращих опорних півзахисників світу. Разом із «вершковими» він виграв п’ять Ліг чемпіонів, три Суперкубки УЄФА, три клубні чемпіонати світу, три титули чемпіона Іспанії, один Кубок Іспанії та три Суперкубки Іспанії.

За збірну Бразилії Каземіро провів 91 матч і забив 10 голів. Брав участь у чемпіонатах світу 2018, 2022 і 2026 років.

Нагадаємо, за Інтер Маямі виступають такі легендарні футболісти, як Ліонель Мессі та Луїс Суарес. За підсумками сезону-2025 клуб із Флориди вперше виграв Кубок МЛС.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про найдорожчий трансфер у своїй історії.