У ніч на 16 серпня Інтер Маямі зазнав розгромної поразки від Нешвілла (1:4) у рамках Major League Soccer.

У складі Нешвілла голами відзначилися Енді Нахар, Хані Мухтар, який оформив дубль, та Сем Саррідж.

Єдиний гол за Інтер Маямі забив Теласко Сеговія в доданий до першого тайму час після передачі Ліонеля Мессі.

Реклама

Варто зазначити, що Мессі міг відзначитися голом ще в першому таймі, проте на 23-й хвилині не реалізував пенальті. Удар Мессі відбив воротар Браян Шуакі. На добиванні зіграв Серхіо Регілон і відправив м’яч у сітку, однак гол скасували через передчасний вхід гравця до штрафного майданчика.

Таким чином, Мессі не забив три останні пенальті. До цього аргентинець не реалізував одинадцятиметрові в матчах чемпіонату світу 2026 року проти Австрії та Єгипту.

Мессі довів кількість асистів до 420 у 1168 матчах професійної кар'єри. Це рекорд в історії футболу.

Нашвілл — Інтер Маямі — 4:1

Голи: Нахар, 17, Мухтар, 49, 63, Саррідж, 56 — Сеговія, 45+3

Нереалізований пенальті: Мессі, 23 («Інтер Маямі»)

Інтер Маямі посідає друге місце у Східній конференції MLS із 38 очками. Нашвілл очолює турнірну таблицю з 43 балами.

Раніше повідомлялося, що Неймар може возз'єднатися з Мессі та Суаресом в Інтер Маямі.