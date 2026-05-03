Інтер Маямі зазнав поразки від Орландо Сіті у матчі регулярного сезону МЛС, попри комфортну перевагу протягом матчу.

Господарі розпочали гру впевнено й уже до 34-ї хвилини тричі вразили ворота суперника. Ліонель Мессі відзначився голом і результативною передачею на Теласко Сеговію, ще один м’яч записав на свій рахунок Єн Фрей. Втім, ще до перерви гості скоротили відставання.

Реклама

Читайте також: Форвард Атлетіко побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів

У другому таймі Орландо повністю перевернув гру: команда забила тричі й вирвала перемогу в компенсований час.

Головним героєм зустрічі став Мартін Охеда, який оформив хет-трик, включно з голом із пенальті. Переможну крапку поставив Данкан Макгуайр Спейсер у доданий час.

Для Інтер Маямі ця поразка стала першою за останні 11 матчів у всіх турнірах. Команда наразі посідає третє місце у Східній конференції.

Наступний матч клуб проведе 9 травня проти Торонто.

Інтер Маямі - Орландо Сіті 3:4

Голи: Фрей, 4, Сеговія, 25, Мессі, 34 — Охеда, 39, 68, 78 (пен), Спейсер, 90+3

Раніше власник Інтер Маямі озвучив зарплату Ліонеля Мессі в американському клубі.

Також повідомлялося, що Мессі вперше став власником футбольного клубу.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливу участь Мессі у чемпіонаті світу 2026 року.