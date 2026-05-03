Гол Мессі не допоміг. Інтер Маямі зазнав поразки від Орландо Сіті в МЛС, ведучи 3:0 — відео
Мессі відзначився черговим голом (Фото: Jim Rassol-Imagn Images)
Інтер Маямі зазнав поразки від Орландо Сіті у матчі регулярного сезону МЛС, попри комфортну перевагу протягом матчу.
Господарі розпочали гру впевнено й уже до 34-ї хвилини тричі вразили ворота суперника. Ліонель Мессі відзначився голом і результативною передачею на Теласко Сеговію, ще один м’яч записав на свій рахунок Єн Фрей. Втім, ще до перерви гості скоротили відставання.
У другому таймі Орландо повністю перевернув гру: команда забила тричі й вирвала перемогу в компенсований час.
Головним героєм зустрічі став Мартін Охеда, який оформив хет-трик, включно з голом із пенальті. Переможну крапку поставив Данкан Макгуайр Спейсер у доданий час.
Для Інтер Маямі ця поразка стала першою за останні 11 матчів у всіх турнірах. Команда наразі посідає третє місце у Східній конференції.
Наступний матч клуб проведе 9 травня проти Торонто.
Інтер Маямі - Орландо Сіті 3:4
Голи: Фрей, 4, Сеговія, 25, Мессі, 34 — Охеда, 39, 68, 78 (пен), Спейсер, 90+3
Раніше власник Інтер Маямі озвучив зарплату Ліонеля Мессі в американському клубі.
Також повідомлялося, що Мессі вперше став власником футбольного клубу.
Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливу участь Мессі у чемпіонаті світу 2026 року.