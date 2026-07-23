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У заяві ліги зазначається, що наразі збирається вся необхідна інформація, а додаткові коментарі будуть надані після завершення розгляду.

За інформацією ESPN, Лос-Анджелес Гелаксі подав до МЛС скаргу, звинувативши Інтер Маямі у контактах із Каземіро без попереднього отримання пріоритетного права на переговори з гравцем.

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Згідно з правилами МЛС, кожен клуб може включити до п’яти футболістів до свого списку виявлення (Discovery List), що надає ексклюзивне право першочергово вести з ними переговори. Лос-Анджелес Гелаксі мав пріоритет щодо Каземіро, тому Інтер Маямі був змушений домовлятися про передачу цих прав.

Попри те, що клуби вже досягли угоди щодо передачі пріоритетного права, МЛС продовжить розслідування.

«Хоча Інтер Маямі та Лос-Анджелес Гелаксі досягли угоди щодо підписання Каземіро компанією Discovery Priority, умови будуть оприлюднені після завершення розслідування щодо втручання», — повідомили в МЛС.

Після досягнення угоди Інтер Маямі підписав із Каземіро контракт до завершення сезону МЛС-2027 з опцією продовження до червня 2029 року.

Сам Каземіро заявив, що ще під час переговорів із Лос-Анджелес Гелаксі чітко повідомив про бажання приєднатися саме до Інтер Маямі.

«Я розмовляв з Гелаксі деякий час тому. Я чітко дав їм зрозуміти, що хочу приєднатися до Маямі, бо, зрештою, це місто, яке я люблю. Моя дружина, мої діти та я завжди тут, коли у нас є вихідні. Ми знаємо це місто. Коли я розмовляв з ними, я чітко дав зрозуміти, до якої команди я хочу приєднатися в МЛС, і це Інтер Маямі через проєкт, надію і, звичайно, можливість грати з найкращим гравцем усіх часів», — сказав Каземіро.

Зазначимо, Каземіро приєднався до Інтер Маямі як вільний агент після завершення сезону-2025/26, залишивши Манчестер Юнайтед, за який виступав чотири роки.

До цього він провів вісім сезонів у мадридському Реалі, де виграв п’ять Ліг чемпіонів та низку інших трофеїв. За збірну Бразилії півзахисник зіграв 91 матч, забив 10 голів і взяв участь у трьох чемпіонатах світу (2018, 2022, 2026).

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