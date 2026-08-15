Став бронзовим призером ЧС-2026: Інтер підписав захисника збірної Англії за 35 млн євро

Про це повідомили на сайті клубу.

За інформацією ЗМІ, англієць обійшовся «нерадзуррі» у 35 мільйонів євро.

Спенс підписав із Інтером п’ятирічний контракт — до літа 2031 року. За Тоттенхем англійський правий захисник виступав із 2022 року після переходу з Мідлсбро.

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Проте тривалий час Джед провів в оренді. Захисник виступав за Ренн, Лідс та Дженоа. Справжнім проривом для нього став сезон 2021/22 в оренді за Ноттінгем Форест, де він допоміг команді вийти до Прем'єр-ліги та увійшов до символічної збірної сезону Чемпіоншипу.

Минулого сезону Спенс провів за Тоттенхем 44 матчі в усіх турнірах, але не відзначився результативними діями.

Спенс є гравцем національної збірної Англії. Цього літа він у складі «трьох левів» виступав на ЧС-2026. Разом із Англією захисник став бронзовим призером мундіалю, здолавши Францію (6:4) у матчі за третє місце. За крок до фіналу поступились Аргентині (1:2).

У червні 2026 року під час Чемпіонату світу Спенс опинився в центрі уваги через принципову громадянську позицію. Перед початком матчу проти збірної Гани він відмовився потиснути руку ганському півзахиснику Томасу Парті через звинувачення останнього у кримінальній справі щодо зґвалтування.

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Раніше повідомлялося, що Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер нападника Барселони та збірної Іспанії Феррана Торреса.