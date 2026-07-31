Шестиразовий чемпіон Англії та переможець Ліги чемпіонів підписав контракт із Інтером

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32-річний футболіст підписав з Інтером контракт до 30 червня 2028 року, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Стоунз перейшов до Інтера на правах вільного агента. Після завершення сезону 2025/26 захисник залишив Манчестер Сіті, де провів десять років.

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У складі Сіті Стоунз відіграв 295 матчів та виграв із командою шість титулів Прем'єр-ліги, три Кубки Англії, п’ять Кубків ліги, Лігу чемпіонів, три Суперкубки Англії, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Раніше Джон виступав за Барнслі та Евертон.

У складі національної збірної Англії Стоунз провів 94 матчі і забив три голи. Взяв участь у трьох чемпіонатах Європи й трьох чемпіонатах світу, зокрема відіграв п’ять матчів на мундіалі 2026 року.

Нагадаємо, минулого сезону Інтер під керівництвом румунського тренера Крістіана Ківу виграв чемпіонат і Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про трансфер захисника збірної Франції за 60 млн євро.

Перед цим Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.