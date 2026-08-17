Клуб АПЛ підписав гравця збірної Парагваю за рекордні 30 млн євро

Футболіст підписав із клубом довгостроковий контракт на п’ять років — до літа 2031 року, повідомили на офіційному сайті Іпсвіча.

За інформацією The Athletic, сума трансферу перевищує 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Для Іпсвіча цей трансфер став одним з рекордних. Контракт також передбачає відсоток для Страсбура від наступного продажу Енсісо, а його колишній клуб Брайтон отримає частину виплати за механізмом солідарності.

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Енсісо вже виступав за Іпсвіч на правах оренди у другій половині сезону 2024/25. Тоді парагваєць провів 13 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Минулого сезону у складі Страсбура Енсісо зіграв 42 матчі, забив 12 голів і віддав дев’ять асистів.

Також Хуліо яскраво виступив за збірну Парагваю на чемпіонаті світу-2026. Він зіграв у всіх п’яти матчах команди, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Енсісо розпочинав кар'єру в парагвайському Лібертаді, до якого приєднався у 12-річному віці. У 2022 році він перейшов до Брайтона, а згодом виступав за Іпсвіч на правах оренди та Страсбур.

Загалом на клубному рівні Хуліо провів 182 матчі, забив 40 голів і віддав 26 результативних передач. За збірну Парагваю він зіграв 37 матчів і забив п’ять голів.

Раніше повідомлялось, що португальський захисник Жоау Канселу повертається до Барселони на правах вільного агента, достроково розірвавши контракт із саудівським Аль‑Хілялем.

Також головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью погодив потенційний трансфер півзахисника Арсенала та збірної Іспанії Мартіна Субіменді цього літа.