Ед Ширан з пивом та піснями відсвяткував вихід Іпсвіча в АПЛ — відео
Ед Ширан (Фото: Ед Ширан/Instagram)
Іпсвіч повернувся до англійської Прем’єр-ліги, завершивши сезон у Чемпіоншипі на другому місці.
Вирішальною стала перемога над КПР з рахунком 3:0, яка гарантувала пряме підвищення в класі.
Після фінального свистка фанати вибігли на поле, святкуючи з гравцями повернення до елітного дивізіону. Пізніше на команду чекав справжній сюрприз. Коли гравці прийшли до роздягальні, там їх чекав всесвітньо відомий співак Ед Ширан.
Артист гучно святкував тріумф улюбленої команди — співав разом із командою, жартував і не відмовився від келиха пива.
Ширан — давній фанат Іпсвіча, а у 2024 році став його міноритарним акціонером. Йому належить 1,4% акцій клубу.
Цього сезону Ширан навіть потрапив до заявки Іпсвіча, отримавши футболку з номером 17, але на поле так і не вийшов.
Раніше повідомлялося, що Ковентрі Сіті забезпечив собі путівку в англійську Прем'єр-лігу на сезон-2026/27. Водночас Лінкольн Сіті, де грає українець Іван Варфоломєєв, піднявся до Чемпіоншипу.
Також повідомлялося, що Джон Стоунз Манчестер Сіті в кінці сезону після 10 років у клубі.
Перед цим Манчестер Сіті оголосив про відхід капітана команди Бернарду Сілви після завершення сезону.
Крім цього, була інформація, що Челсі звільнив головного тренера Ліама Росеньйора після п’яти поразок поспіль в АПЛ без забитих голів.