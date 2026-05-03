Іпсвіч повернувся до англійської Прем’єр-ліги, завершивши сезон у Чемпіоншипі на другому місці.

Вирішальною стала перемога над КПР з рахунком 3:0, яка гарантувала пряме підвищення в класі.

Після фінального свистка фанати вибігли на поле, святкуючи з гравцями повернення до елітного дивізіону. Пізніше на команду чекав справжній сюрприз. Коли гравці прийшли до роздягальні, там їх чекав всесвітньо відомий співак Ед Ширан.

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Артист гучно святкував тріумф улюбленої команди — співав разом із командою, жартував і не відмовився від келиха пива.

Ширан — давній фанат Іпсвіча, а у 2024 році став його міноритарним акціонером. Йому належить 1,4% акцій клубу.

Цього сезону Ширан навіть потрапив до заявки Іпсвіча, отримавши футболку з номером 17, але на поле так і не вийшов.

Раніше повідомлялося, що Ковентрі Сіті забезпечив собі путівку в англійську Прем'єр-лігу на сезон-2026/27. Водночас Лінкольн Сіті, де грає українець Іван Варфоломєєв, піднявся до Чемпіоншипу.

Також повідомлялося, що Джон Стоунз Манчестер Сіті в кінці сезону після 10 років у клубі.

Перед цим Манчестер Сіті оголосив про відхід капітана команди Бернарду Сілви після завершення сезону.

Крім цього, була інформація, що Челсі звільнив головного тренера Ліама Росеньйора після п’яти поразок поспіль в АПЛ без забитих голів.