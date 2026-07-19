На думку ексфутболіста, надією збірної Аргентини є Ліонель Мессі, але перемогу все ж здобуде Іспанія.

«Єдиний їхній шанс — це Мессі. Він феномен, який продовжує творити історію. Ми всі свідки гри найвеличнішого футболіста в історії футболу, тому просто насолоджуємося. Я дуже хочу, щоб іспанці виграли, але якщо увімкнеться Мессі і знову створить щось неймовірне, то Аргентина може потріпати нерви.

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Іспанія змусила нервувати своїх вболівальників лише раз на цьому чемпіонаті світу — коли пропустила від Бельгії. Весь інший час це абсолютно незворушна машина, яка переїжджала всіх. Можуть і Аргентину переїхати, нічого надприродного в цьому не буде. Але якщо аргентинці включать свій задор, якщо ця банда буде рвати один за одного горлянки — шанси є. Фінал буде дуже цікавим. Рахунок? 1:0 на користь Іспанії", — цитує Калиниченка видання Український футбол.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться в неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, а Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні — чинний чемпіон світу: вона перемогла Францію у фіналі турніру в Катарі у 2022 році.

Раніше Джон Террі назвав переможця фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.