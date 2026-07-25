Не грав із 2024 року. Футболіст із досвідом у Лізі чемпіонів перейшов у клуб з українського села

Про це повідомляє пресслужба Кудрівки.

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Деталі угоди не розголошуються.

Петряк мав два етапи кар'єри в Шахтарі: з 2016 по 2018 рік та після повернення у 2022‑му. З донецьким клубом Петряк грав у Лізі чемпіонів, зокрема — грав проти Реала.

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Між періодами у Шахтарі він виступав в Угорщині за Ференцварош та Фехервар.

Останні сезони він проводив в орендах. У кампанії-2023/24 хавбек захищав кольори Полісся, а восени 2024 року виступав за Чорноморець. Востаннє Петряк виходив на поле в офіційному матчі 1 грудня 2024 року проти Олександрії, коли вже на 17-й хвилині отримав пряму червону картку.

Після завершення угоди з донецьким клубом, яка діяла до 30 червня 2026 року, Петряк залишався без команди. Останні місяці він підтримував фізичну форму, займаючись із юнацьким складом Шахтаря під керівництвом Олексія Бєліка.

Раніше Кудрівка оголосила про прихід Верлея, Кирила Лавути, Сергія Стеня, Євгена Пасіча, Родіона Плакси та Дмитра Семенова. Команда також представила оновлений тренерський штаб, до якого увійшли Дмитро Коркішко та Дмитро Стойко.

Новий сезон УПЛ команда Олександра Протченка розпочне 3 серпня домашнім матчем саме проти колишнього клубу Петряка — Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що захисник Данило Удод на правах оренди перейшов із Шахтаря до катарського клубу Аль‑Бідда.