«Хоче очистити своє ім'я»: нападника збірної Англії звинуватили у нападі в лондонському нічному клубі

Звинувачення стосується інциденту, який стався 6 грудня минулого року в нічному клубі Сохо на вулиці Вордор у Лондоні.

Як повідомляє Reuters, нападнику збірної Англії Івану Тоні висунули звинувачення у нападі.

«Івану Тоні, 30 років, з Нортгемптона, було висунуто звинувачення у п’ятницю, 31 липня, у нападі, що спричинив тілесні ушкодження», — йдеться у заяві поліції.

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Футболіст має з’явитися у Вестмінстерському магістратському суді у четвер, 24 вересня.

«Іван визнає звинувачення, і хоча він, звичайно, шокований, він з нетерпінням чекає можливості очистити своє ім'я в суді», — заявив речник Тоні у коментарі для ЗМІ.

Наразі Тоні виступає за клуб Саудівської професійної ліги Аль-Ахлі. Минулого сезону він забив 42 голи.

Тоні є вихованцем Нортгемптон Таун, де у 2012 році став наймолодшим дебютантом в історії клубу. У 2020 році він приєднався до Брентфорда, з яким встановив рекорд Чемпіоншипу, забивши 31 гол за сезон, та допоміг команді вийти до АПЛ. У Прем'єр-лізі став одним із найкращих форвардів Англії.

Дебютував за збірну Англії у 2023 році, виступав на Євро-2024 та увійшов до заявки команди на чемпіонат світу 2026 року.

У травні 2023 року Футбольна асоціація Англії (FA) дискваліфікувала Тоні на 8 місяців від будь-якої футбольної діяльності. Його визнали винним у 232 порушеннях правил регламенту щодо ставок на спорт, серед яких були й ставки на програш власної команди, хоча сам футболіст у тих матчах участі не брав.

Тоні визнав свою провину. Йому діагностували ігрову залежність, після чого він відбув покарання та повернувся на поле у січні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Футбольна асоціація Англії (FA) оновила дисциплінарні правила щодо так званих «обтяжуючих порушень» напередодні сезону-2026/27.