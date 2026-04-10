Ізакі Сілва знепритомнів під час матчу проти АЗ (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

На 11-й хвилині поєдинку вінгер «гірників» Ізакі Сілва знепритомнів після зіткнення із суперником.

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Після допомоги медичного персоналу Ізакі повернувся на поле і відіграв деякий час. Гравця було замінено на 24-й хвилині матчу.

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Головний тренер «гірників» Арда Туран розповів про стан 19-річного футболіста, який зараз перебуває в лікарні.

«Він зараз у лікарні, але в хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому 19 років, але в нього характер 30-річного футболіста. Він хоче грати.

Лікар сказав, що це ризиковано. Гравець не хотів йти з поля. Я сподіваюся, що він повернеться якомога швидше", — наводить слова тренера офіційний сайт «гірників».

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах. Початок протистояння — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що президент донецького клубу Рінат Ахметов уперше за майже 12 років відвідав матч Шахтаря. Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.

Зазначимо, що Ахметов оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ у Лізі конференцій.