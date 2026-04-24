Ці продукти є вдома у кожного: що категорично відмовляється їсти Кріштіану Роналду

У 41 рік Кріштіану Роналду у відмінній фізичній формі. І продовжує виступати на найвищому рівні, влітку зі збірною Португалії поїде на чемпіонат світу.

Колишній шеф-кухар футболіста Джорджо Бароне в інтерв'ю Covers розповів, чим харчується Кріштіану.

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«Давайте розвіємо міф про те, що футболісти їдять щось особливе. Вони їдять дуже просту, але корисну і здорову їжу. Їжа Роналду була цілком звичайною, він не їв нічого дуже дорогого. Він їв звичайну їжу, як звичайні люди», — стверджує Бароне.

Роналду у чудовій фізичній формі / Фото: instagram.com/cristiano

Проте у Кріштіану були продукти, яких він уникав. Приміром, майже у кожного вдома є звичайний білий рис. Однак у домі Роналду — цей продукт під забороною через крохмаль. Замість нього футболіст віддає перевагу чорному або червоному рису.

Ще одне табу для Роналду — цукор. Він навіть каву п'є без цукру. Також уникає борошняних продуктів, зокрема макаронних виробів і хліба.

Що ж їсть Роналду. Португалець віддає перевагу яйцям, курці, рибі, авокадо.

«Якщо ви хочете відтворити стандартну вечерю Роналду, список продуктів гранично простий. Вам знадобиться шматок нежирного лосося або тріски, свіжий шпинат, лимон, високоякісна оливкова олія першого холодного віджиму і чорний рис. Ось і все меню, — каже Бароне. — У Роналду немає добової норми споживання білка. Ніхто не вимірює кількість їжі, білків, вуглеводів або чогось подібного. Він багато їв, тому що багато тренувався».

Ось що їсть Роналду / Фото: instagram.com/cristiano

Але шеф-кухар також застерігає тих, хто надумає наслідувати Роналду. «У всіх нас різні травні системи, різна будова м’язів, тому неправильно їсти те ж саме, що й футболіст-суперзірка, і думати, що це перетворить вас на суперзірку», — попереджає Бароне.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду практикує поліфазний сон. Матрац у його спальні коштує 38 тисяч доларів.

До речі, розповідаючи про своє багатство Кріштіану Роналду не зміг пригадати, скільки в нього автомобілів.