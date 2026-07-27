Нападник відзначився голом в офіційному матчі у 59 років і 149 днів.

Досвідчений форвард вийшов у стартовому складі Фукусіми Юнайтед на поєдинок Кубка Імператора проти Івакі Фурукави. На 52-й хвилині Міура вдало замкнув передачу партнера ударом в один дотик, зробивши рахунок 5:0.

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Після взяття воріт футболіста емоційно привітали партнери та тренерський штаб, а вже за кілька хвилин ветерана замінили. У підсумку його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 7:0 та вийшла до наступного раунду турніру.

Для японця цей м’яч став першим в офіційних матчах із листопада 2022 року, коли він виступав за клуб, нині відомий як Атлетіко Судзука.

Міура дебютував на професійному рівні ще у 1986 році й нині готується провести вже 42-й сезон у кар'єрі. Його контракт із Фукусімою Юнайтед діє до літа 2027 року, тож легендарний форвард має всі шанси зустріти своє 60-річчя як чинний професійний футболіст.

За національну збірну Японії нападник провів 89 матчів, у яких забив 55 голів. Протягом кар'єри він також виступав у чемпіонатах Бразилії, Італії, Хорватії, Австралії та Португалії.

Раніше повідомлялося, що українець Микола Кухаревич забив ефектний гол у стартовому турі чемпіонату Словаччини.