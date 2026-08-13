Карабах — Динамо: як безкоштовно подивитися матч Ліги конференцій

13 серпня, 18:30
Динамо виграло перший матч (Фото: ФК Динамо)

Динамо виграло перший матч (Фото: ФК Динамо)

У четвер, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Київське Динамо зіграє в Баку проти азербайджанського Карабаха. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Матч Карабах — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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https://www.youtube.com/watch?v=6e4BWC6PMEA

У першому матчі Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0.

Букмекери зробили прогноз на матч Карабах — Динамо. У конторах встановлено такі коефіцієнти: перемога Карабаха — 1,85, нічия — 4,10, перемога Динамо — 4,20. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги конференцій: Динамо — 1,70, Карабах — 2,19.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.

Якщо кияни пройдуть азербайджанський Карабах у третьому раунді, то у фіналі відбору зіграють із переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Ліга конференцій ФК Карабах

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