Карабах — Динамо: як безкоштовно подивитися матч Ліги конференцій
Динамо виграло перший матч (Фото: ФК Динамо)
У четвер, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Київське Динамо зіграє в Баку проти азербайджанського Карабаха. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Матч Карабах — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».
У першому матчі Динамо перемогло Карабах із рахунком 1:0.
Букмекери зробили прогноз на матч Карабах — Динамо. У конторах встановлено такі коефіцієнти: перемога Карабаха — 1,85, нічия — 4,10, перемога Динамо — 4,20. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги конференцій: Динамо — 1,70, Карабах — 2,19.
Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.
Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.
Якщо кияни пройдуть азербайджанський Карабах у третьому раунді, то у фіналі відбору зіграють із переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).