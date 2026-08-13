У першому поєдинку кияни перемогли азербайджанців з рахунком 1:0. На думку Худоб’яка, у матчі-відповіді киянам буде важче, однак зустріч завершиться бойовою нічиєю, а український клуб пройде у наступний раунд.

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Ігор Худоб'як зробив прогноз на гру / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Очікую хорошої гри від Динамо і що команда пройде далі, у наступний раунд. Так, перевага є в один м’яч, але не потрібно сідати в глуху оборону. Ідеально було б нав’язати свою гру, тримати м’яч, проводити атаки.

Тренеру видніше, чи всі гравці готові грати, в якому вони стані, і вже десь вибирати цю стратегію. Чи від оборони, чи десь старатися грати в мідлблок, контролювати м’яч, проводити атаки. Треба дивитися.

Але точно не можна сідати, ставити автобус. Навіть якщо будуть грати в нижньому блоці, потрібно бути агресивними, атакувати гравця з м’ячем, підстраховувати, тримати цей баланс. Командна гра в обороні.

Думаю, буде визначальним, як футболісти будуть взаємодіяти без м’яча, підстраховувати одного, агресивно атакувати суперника, не давати їм нічого зробити, прострілювати, бити по воротах, створювати моменти. Карабах не та команда, якій Динамо не може нав’язати свою гру. У Динамо є хороші, кваліфіковані футболісти, які можуть і потримати м’яч, і провести хороші атаки.

Це треба буде робити обов’язково. Зважаючи на те, що Карабах грає вдома, трибуни будуть гнати команду вперед, десь будуть відкриті зони, треба буде їх використати. Шанси трішки більші в Динамо, тому що є запас 1:0 після першої гри. Так, буде важко, звичайно, на виїзді, бо прийдуть уболівальники, будуть підтримувати господарів. Але мій прогноз — нічия 2:2″, — сказав Худоб’як.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше Олександр Кучер назвав план перемоги Динамо над Карабахом у Лізі конференцій.