«Дива не буде». Легенда збірної України пояснив, чому Динамо програє Карабаху в Лізі конференцій

У четвер, 13 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь проти Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою українського клубу з рахунком 1:0, а переможний гол забив нападник Матвій Пономаренко.

Однак у розмові з журналістом NV автор першого гола збірної України Іван Гецко заявив, що кияни не створять дива, а більші шанси на прохід далі — на боці Карабаха.

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Іван Гецко не вірить у Динамо / Фото: dynamo.kiev.ua

— Іване Михайловичу, що очікуєте від матчу-відповіді Динамо проти Карабаха?

Ми всі очікуємо дива у матчі, але його не буде.

— А чому так вважаєте?

Ну, при всій повазі, ми знаємо, що у киян є кадрові втрати. У Динамо є три-чотири гравці, які більш-менш виглядають непогано, але не зможуть сьогодні грати. По-друге, в Азербайджані буде інша атмосфера.

Карабах вдома буде грати зовсім по-іншому, я думаю, не сумніваюся. Там буде 12-й гравець — уболівальники, однозначно. Вони змусять команду побігти, тому Карабах вдома грає дуже сильно.

То було видно ще минулого року, коли грали в Лізі чемпіонів: на виїзді — в один футбол, а вдома ми бачили зовсім іншу команду.

Так, у них зараз великі втрати, багато людей пішло з команди. Вони продали найкращих, які в них були. Проте при всьому в них є своя мотивація, у них є свій футбольний принцип.

Вони вирощують гравців на світовий ринок і продають. Десь на правильному шляху вони йдуть. Я думаю, що Динамо буде тяжко з ними грати.

— А як Динамо має почати матч, щоб зберегти цю перевагу?

Перш за все, грати у футбол із Карабахом вдома — то нереально. І друге, Динамо цього не вміє. Думаю, що найголовніше — грати в такий стиль, який у нас є. Строго грати в лінії захисту і надіятися на швидкі контратаки.

І якщо заб'ємо перший м’яч, то майже на 50−60% можемо зберегти шанси на прохід далі. Хочу особисто вірити, але команда дуже непроста, і у Динамо буде проблема, однозначно. Шанси перед матчем? Ну, десь 70 на 30 на Карабах.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше ми писали, що Костюк оцінив шанси Динамо у матчі з Карабахом в Баку.