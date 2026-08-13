«У Європі пробачати не будуть». Кучер назвав план перемоги Динамо над Карабахом у Лізі конференцій

У першому поєдинку кияни перемогли азербайджанців з рахунком 1:0, а нападник Матвій Пономаренко став автором переможного гола.

У коментарі NV легенда збірної України та донецького Шахтаря Олександр Кучер розповів, як динамівці повинні зіграти в Баку та оцінив їхні шанси на прохід далі.

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Олександр Кучер наголосив на проблемі Динамо / Фото: ФК Чорноморець

— Олександре, які у вас очікування від матчу Динамо проти Карабаха?

Ми розуміємо, що, мабуть, буде важко все-таки. 1:0 — такий рахунок хиткий. Ну і гра на виїзді. Перший матч був важкий. Так, Динамо виграло, але були все одно труднощі. Будемо сподіватися, що буде позитивний результат, звичайно.

— Як кияни зараз мають почати матч, щоб добре увійти в нього?

Перш за все, треба, щоб кияни були уважні в обороні, щоб не робили помилки, які були в них у попередніх іграх і зараз у чемпіонаті, це треба прибирати, тому що будуть карати на такому рівні. Багато не будуть у Європі пробачати. Треба дуже уважно зіграти в обороні. А в атаці, думаю, забити вони точно зможуть.

— Чи треба грати за рахунком?

Відкритий футбол теж, думаю, треба буде в моменті зіграти. Десь уважно просто в обороні. Не закриватися, звичайно, але й не дуже відкрито. Тому що, я ж кажу, на виїзді це може бути загрова. Вболівальники поженуть суперника, буде підтримка. Треба обережно почати, відчути м’яч, відчути поле. Думаю, все буде добре.

— Що для Динамо може бути головною зброєю в цьому матчі?

Забити гол треба. Якщо заб’ють гол спочатку, то буде набагато легше.

— Нав'язати свою гру Карабаху можливо на виїзді для Динамо?

Все буде залежати, хто заб'є перший гол. Дуже важливо це буде. Такий емоційний поштовх.

— Чи може українець Кащук стати небезпечним елементом у грі Карабаха проти Динамо?

Все можливо. Для нього це подразник. Хочеться зіграти проти команди з України. Показати гру. Звичайно, він буде розуміти, що багато українців дивиться матч. Буде налаштовуватись, як на всі ігри.

— Азербайджанські ЗМІ переконані, що Карабах пройде Динамо. Як оцінюєте шанси перед матчем-відповіддю?

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Завжди 50 на 50. Після гри вже побачимо. Сказати щось перед грою, я не бачу сенсу. Все може бути. Звичайно, будемо сподіватися на прохід Динамо Київ.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше легенда збірної України пояснив, чому Динамо програє Карабаху в Лізі конференцій.