Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій.

Перша зустріч завершилася перемогою підопічних Ігоря Костюка з рахунком 1:0. Цікаво, що Гецко вважає, що у матчі-відповіді азербайджанці візьмуть реванш та пройдуть далі.

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Іван Гецко спрогнозував поразку киянам / Фото: ФК Чорноморець

При всій повазі до київського Динамо, хотілося, щоб було диво. Воно може статися в будь-який момент. Футбол непередбачуваний. Може статися все, що завгодно.

Але я думаю, що за рівнем майстерності Карабах трохи має вищу категорію, ніж київське Динамо на сьогоднішній день. Велика заслуга в них є, вони пограли в Лізі чемпіонів. І не просто там відбули номер. Вони там дійшли до пристойного рівня.

— Тобто, якщо Динамо переможе, то це для вас буде великим дивом?

Це буде дивом не тільки для мене. Для вболівальників це буде не просто дивом, а хорошим успіхом київського Динамо.

— І, можливо, зробите прогноз?

3:1 — Карабах переможе. Різниця буде десь у два м’ячі. Динамо треба буде забивати, і воно десь може проявити себе з хорошої точки зору.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Раніше ми писали, що Сабо спрогнозував виліт Динамо після матчу-відповіді з Карабахом.