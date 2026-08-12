«З таким складом у Європі робити нічого». Сабо спрогнозував виліт Динамо після матчу-відповіді з Карабахом

Легендарний тренер Йожеф Сабо дав прогноз на майбутню гру. Експерт вважає, що підопічні Ігоря Костюка не зможуть пройти представника Азербайджану і вибудуть із кваліфікації єврокубків.

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«Динамівці не пройдуть далі. Не хочу критикувати команду — мені це вже трохи набридло, — але з таким складом у Європі, навіть у Лізі конференцій, робити нічого. При цьому й Карабах виглядає непереконливо. Але азербайджанці гратимуть удома, і, напевно, за потужної підтримки вболівальників. Ну, немає в Динамо серйозної команди.

Склалося враження, що в першому матчі «Карабах» грав так, аби не програти або не пропустити багато. На такий футбол не надто хочеться дивитися. У Баку буде зовсім інша гра".

Сабо прогнозує перемогу «Карабаха» з рахунком 2:0.

«Не знаю, чи зможуть динамівці контратакувати, адже для цього потрібні швидкісні та майстерні виконавці, а в киян із цим величезні проблеми. До того ж, у передачах дуже багато браку. Мені здається, Карабах удома тиснутиме на Динамо, і на цьому єврокубкова кампанія для нас завершиться. На мою думку, рахунок буде 2:0 на користь господарів», — сказав Сабо для Meta.ua.

Перший поєдинок Динамо та Карабаха завершився мінімальною перемогою киян — 1:0. Автором переможного гола став Матвій Пономаренко.

Початок матчу-відповіді — о 19:00 за київським часом. Якщо кияни пройдуть Карабах, то у фіналі відбору зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).