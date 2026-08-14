«Буде дуже багато бруду». Сидорчук оцінив виліт Динамо з єврокубків та виділив двох гравців
Сергій Сидорчук (Фото: instagram.com/sydorchuksergii)
Колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував виліт команди від Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.
Про це повідомляє Український футбол.
Сидорчук вважає, що після такого результату на команду чекає чимало критики, але закликав зосередитися не лише на негативі.
«Знаєте, одразу скажу, що не хотілося б негативу… Його й так вистачатиме. Зараз буде дуже багато бруду литися на Динамо. І у медіапросторі, і не лише. Мовляв, Динамо за рік до сторіччя клубу нікуди не виходить. Тому сконцентруємося на позитиві.
Мені здається, що молоді динамівці ще не до кінця розуміють свій рівень. Наскільки вони можуть стрибнути догори і прогресувати.
Щодо гри, то я для себе зробив такий висновок: перший тайм був гіршим за другий [у виконанні Динамо]. Які причини? Це вже тренерському штабу потрібно розбиратися", — сказав футболіст.
Сидорчук назвав головну причину поразки
«Динамо програло матч, бо програло два карні майданчики. Тобто були проблеми і у захисті, і у нападі [саме у штрафних площах]. Моментів у Динамо було вдосталь, але не вистачило голів.
Перший тайм пройшов під дудку Карабаха. Господарі поля більше були на м’ячі, динамівці дуже багато м’ячів втрачали і все таке. Але, повторюся, найголовніша проблема полягає в тому, що динамівці програли два карні майданчики — свій і суперника", — додав ексдинамівець.
Сидорчук зрештою визнав, що результат справедливий.
«Мені може здаватися, що не по грі, а вам навпаки. Якщо розділити матч не на тайми, а проміжки по 15 хвилин, наприклад, то гра виглядала рівною.
І все ж таки, якщо говорити ствердно, то рахунок по грі. Бо якщо повернутися до початку нашої розмови й моїх слів, динамівці програли обидва карні майданчики", — зазначив Сидорчук.
Екскапітан Динамо також виділив двох футболістів, які йому сподобалися найбільше.
«Мені сподобалося, як зіграли Михавко та Бражко. У більшості моментів Володимир діяв добре, а Тарас наприкінці гри намагався загострювати. Було видно, що хлопцям не фіолетово», — підсумував Сидорчук.
У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах 1:0, втім у Баку у матчі-відповіді поступилося 0:2 за підсумками двох зустрічей завершило виступи в єврокубках.
Раніше повідомлялося, що Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків.