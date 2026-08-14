«Буде дуже багато бруду». Сидорчук оцінив виліт Динамо з єврокубків та виділив двох гравців

Про це повідомляє Український футбол.

Сидорчук вважає, що після такого результату на команду чекає чимало критики, але закликав зосередитися не лише на негативі.

«Знаєте, одразу скажу, що не хотілося б негативу… Його й так вистачатиме. Зараз буде дуже багато бруду литися на Динамо. І у медіапросторі, і не лише. Мовляв, Динамо за рік до сторіччя клубу нікуди не виходить. Тому сконцентруємося на позитиві.

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Мені здається, що молоді динамівці ще не до кінця розуміють свій рівень. Наскільки вони можуть стрибнути догори і прогресувати.

Щодо гри, то я для себе зробив такий висновок: перший тайм був гіршим за другий [у виконанні Динамо]. Які причини? Це вже тренерському штабу потрібно розбиратися", — сказав футболіст.

Сидорчук назвав головну причину поразки

«Динамо програло матч, бо програло два карні майданчики. Тобто були проблеми і у захисті, і у нападі [саме у штрафних площах]. Моментів у Динамо було вдосталь, але не вистачило голів.

Перший тайм пройшов під дудку Карабаха. Господарі поля більше були на м’ячі, динамівці дуже багато м’ячів втрачали і все таке. Але, повторюся, найголовніша проблема полягає в тому, що динамівці програли два карні майданчики — свій і суперника", — додав ексдинамівець.

Сидорчук зрештою визнав, що результат справедливий.

«Мені може здаватися, що не по грі, а вам навпаки. Якщо розділити матч не на тайми, а проміжки по 15 хвилин, наприклад, то гра виглядала рівною.

І все ж таки, якщо говорити ствердно, то рахунок по грі. Бо якщо повернутися до початку нашої розмови й моїх слів, динамівці програли обидва карні майданчики", — зазначив Сидорчук.

Екскапітан Динамо також виділив двох футболістів, які йому сподобалися найбільше.

«Мені сподобалося, як зіграли Михавко та Бражко. У більшості моментів Володимир діяв добре, а Тарас наприкінці гри намагався загострювати. Було видно, що хлопцям не фіолетово», — підсумував Сидорчук.

У першому матчі в Любліні Динамо перемогло Карабах 1:0, втім у Баку у матчі-відповіді поступилося 0:2 за підсумками двох зустрічей завершило виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків.