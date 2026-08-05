«Він не зрадник». Український тренер оцінив перехід Караваєва з Динамо у Шахтар

Тренер не вважає цей крок гравця зрадою, адже він є вихованцем академії «гірників» і пройшов важливий етап становлення саме на Донбасі.повідомляє Український футбол.

Реклама

Читайте також: Шахтар несподівано не зміг перемогти новачка Першої ліги

«Караваєв — не зрадник, він — вихованець Шахтаря. Він загалом як гравець сформувався на Донбасі - у донецькому клубі та луганській Зорі, а вже потім розквітнув у Динамо. Тому не думаю, що його надто сильно будуть хейтити фани Динамо.

Думаю, що для Караваєва особисто на заході кар'єри перехід до Шахтаря є дуже вдалим кроком. Вболівальники Динамо мають його пробачити, можливо, й не одразу, а згодом", — сказав Бабич.

Караваєв став гравцем Шахтаря у червні, перейшовши з Динамо на правах вільного агента.

У період з 2005 по 2011 рік він виступав за юнацькі та молодіжну команди Шахтаря, а також за Шахтар-3 у Другій лізі.

Після цього свою професійну кар'єру захисник продовжив в орендних виступах за Севастополь (2012−2014), Зорю (2014−2016) та турецький Фенербахче (2017). Улітку 2017 року він знову приєднався до Зорі. А 27 червня 2019 року перейшов до київського Динамо.

За 7 сезонів у складі біло-синіх гравець провів 217 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 26 результативних передач. Також допоміг команді завоювати шість трофеїв (по два титули чемпіона, володаря Кубка та Суперкубка України).

Караваєв пояснив, чому перейшов з київського клубу у донецький.

Раніше колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський засудив Караваєва за перехід у Шахтар.