Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії за 22 мільйони євро
Адеємі має підсилити атаку Барселони (Фото: ФК Барселона)
Нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі перейшов до каталонської Барселони.
Німецький футболіст підписав із Барселоною контракт до 2031 року, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 22 мільйони євро, ще сім мільйонів передбачено у вигляді бонусів.
Адеємі розпочав професійну кар'єру в Австрії, де чотири роки був гравцем Ред Булл Зальцбург. У 2022 році перейшов до Боруссії за 30 мільйонів євро.
За чотири роки форвард провів у складі Боруссії 146 матчів у всіх турнірах, у яких забив 36 голів і віддав 25 результативних передач. Він може грати як на флангах атаки, так і в центрі.
За національну збірну Німеччини Адеємі зіграв 11 матчів й забив один гол, але до заявки на чемпіонат світу 2026 року не потрапив. Він дебютував за збірну під керівництвом нинішнього тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка.
24-річний Адеємі — другий трансфер Барселони у поточне літнє вікно. Раніше каталонський клуб придбав вінгера Ньюкасла та збірної Англії Ентоні Гордона.
Ми писали, що Атлетіко висміяв Барселону в соцмережах, запропонувавши пакет соняшникового насіння за Ламіна Ямаля. Все почалося після того, як у мережі активно обговорювали можливий перехід зірки мадридців Хуліана Альвареса до каталонського клубу.