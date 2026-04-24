«Вони не грають як команда». Володар Золотого м’яча Бензема назвав клуб, з якого треба брати приклад Реалу

Француз порадив гравцям Реала брати приклад із ПСЖ, який показує чудовий командний футбол.

«У ПСЖ виходить основний склад — вони грають, грають… Але тренер робить заміну на 60-й або 70-й хвилині — і ті, хто виходить, дають навіть більше, ніж ті, хто починав матч. І це запасні, уявляєш? Кожен знає, що має робити і що приносити команді. Основний гравець знає, що робити, запасний теж знає. І запасний не ображається.

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У Мадриді все складніше, тому що вони не грають як команда. ПСЖ — це не команда зірок, хіба що Усман Дембеле, володар Золотого м’яча. Але вони пресингують, захищаються, атакують, бігають. Найвідоміший у ПСЖ — це [тренер] Луїс Енріке. Але це справжня команда. Постав будь-кого попереду — усі працюють разом, і запасні працюють так само. Тому вони й сильні", — цитує Бензема RMC Sport.

Нагадаємо, минулого сезону ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, а в нинішній кампанії вже дійшов до півфіналу. Реал, який востаннє перемагав у ЛЧ 2024 року, двічі поспіль вилетів у чвертьфіналі турніру.

Карім Бензема виступав за мадридський клуб із 2009 до 2023 року. У 2022-му він став володарем Золотого м’яча і найкращим бомбардиром сезону в ЛЧ (15 голів).

Повідомлялося, що титулований Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.