«Здатний зробити фантастичну роботу». Анчелотті назвав тренера, який має очолити Реал

14 травня, 18:28
Карло Анчелотті підтримав Жозе Моурінью (Фото: REUTERS/Sergio Queiroz)

Карло Анчелотті підтримав Жозе Моурінью (Фото: REUTERS/Sergio Queiroz)

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думкою щодо можливого повернення Жозе Моурінью на пост наставника мадридського Реала.

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Італійський фахівець вважає, що португалець здатний досягти успіху на чолі «вершкових».

«Я буду щиро радий за нього, якщо він повернеться в Реал.

Моурінью здатний зробити фантастичну роботу, як це завжди було в усіх клубах, у яких він працював", — наводить слова Анчелотті The Athletic.

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Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його керівництвом мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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Раніше повідомлялося, що Моурінью став головним кандидатом на пост тренера Реала, а переговори щодо його призначення особисто веде президент мадридського клубу Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту фахівця з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно в три мільйони євро.

Наразі головним тренером Реала є Альваро Арбелоа, який очолює клуб із січня 2026 року, замінивши Хабі Алонсо.

Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Також була інформація, що Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   ФК Реал Мадрид Карло Анчелотті Жозе Моуриньо Футбол

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