«Здатний зробити фантастичну роботу». Анчелотті назвав тренера, який має очолити Реал

Італійський фахівець вважає, що португалець здатний досягти успіху на чолі «вершкових».

«Я буду щиро радий за нього, якщо він повернеться в Реал.

Моурінью здатний зробити фантастичну роботу, як це завжди було в усіх клубах, у яких він працював", — наводить слова Анчелотті The Athletic.

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Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його керівництвом мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Моурінью став головним кандидатом на пост тренера Реала, а переговори щодо його призначення особисто веде президент мадридського клубу Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту фахівця з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно в три мільйони євро.

Наразі головним тренером Реала є Альваро Арбелоа, який очолює клуб із січня 2026 року, замінивши Хабі Алонсо.

Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Також була інформація, що Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів.