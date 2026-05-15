«Нічого серйозного не доб'ється»: Мирон Маркевич передбачив провал своєму колишньому клубу

Легендарний фахівець вважає, що нинішній підхід керівництва Карпат до побудови команди не приведе до успіху.

«Я не знаю, поки що все це дуже сумнівно. Був шанс рік-півтора тому, коли можна було зробити дійсно свою команду з власних львівських вихованців у Карпатах. А зараз оці сумнівні легіонери… То вони хочуть грати, то не хочуть. Я, чесно кажучи, вважаю, що цей склад нічого серйозного не доб'ється. Тут треба фундаментальніше підходити до справ», — цитує Маркевича видання Український футбол.

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Нагадаємо, Маркевич у 2024 році допоміг Карпатам повернутися до української Прем'єр-ліги з Першої ліги, але в еліті з командою працював уже Владислав Лупашко.

У грудні 2025 року Карпати оголосили про звільнення Лупашка. Під його орудою львівська команда завершила першу частину сезону на дев’ятому місці. Замість Лупашка Карпати очолив іспанець Фран Фернандес. За два тури до кінця української Прем'єр-ліги зелено-білі залишаються дев’ятими у таблиці.

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Повідомлялося, що Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв золоті медалі. Це 16-й чемпіонський титул в історії гірників.

Футболісти Шахтаря влаштували Турану «чемпіонський душ» на пресконференції після виграшу титулу.