Заплатили клубу УПЛ 300 тисяч доларів. Іспанський футболіст Епіцентра перейшов у Карпати

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29-річний футболіст підписав контракт із зелено-білими за системою 2+1. За інформацією ТаТоТаке, «леви» заплатили Епіцентру за Хоакіна 300 тисяч доларів.

«Карпати — історичний і важливий клуб в Україні. Все відбулося дуже швидко, адже і клуб, і я майже одразу дійшли згоди», — сказав Сіфуентес.

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У минулому сезоні Сіфуентес зіграв у 30 матчах УПЛ, забив вісім голів і відзначився сімома результативними передачами. Крім цього, у поточній кампанії Хоакін зіграв три поєдинки та встиг відзначитися дублем у ворота Оболоні в першому турі.

Після трьох турів УПЛ Карпати лідирують у турнірній таблиці, маючи дев’ять очок та різницю забитих і пропущених м’ячів 10:1. За кількістю забитих голів львів'яни є найрезультативнішою командою чемпіонату.

Наступний матч Карпати проведуть 22 серпня проти Оболоні в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

У четвертому турі УПЛ львів'яни зустрінуться на виїзді з Лівим Берегом. Гра відбудеться 29 серпня.

Зазначимо, що львівські Карпати видали найкращий старт сезону в історії клубу у вищому дивізіоні за часів незалежності України.