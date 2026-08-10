Карпати здобули перемогу над ЛНЗ у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги. Львівська команда забила два голи після перерви та виграла з рахунком 2:0.

Перший тайм завершився без голів. Обидві команди мали моменти: на 30-й хвилині Марченко врятував ЛНЗ після удару головою Пастуха, а на 35-й Костенко пробив поруч зі стійкою після удару Сапуги.

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На 67-й хвилині Карпати відкрили рахунок. Фелліпе подав із кутового на дальню стійку, де Бабогло виграв боротьбу в Рябова та точно пробив у дальній кут — 1:0.

Через десять хвилин львів'яни подвоїли перевагу. Костенко обіграв Дідика на лівому фланзі та прострілив, Паламарчук вибив м’яч у падінні, але той відлетів до Івана Калеро. Форвард добив його в ближній кут — 2:0.

На 79-й хвилині ЛНЗ міг скоротити відставання, однак Марченко відбив сильний удар Микитишина з меж штрафного.

На 86-й хвилині Карпати забили втретє. Фелліпе підготував удар біля лівого кута штрафного майданчика та поклав м’яч у ближній кут — 3:0.

У підсумку Карпати перемогли ЛНЗ із рахунком 3:0.

Українська Прем'єр-ліга. 2-й тур.

Карпати — ЛНЗ — 3:0

Голи: Бабогло (67), Іван Калеро (77), Феллипе (86)

Раніше повідомлялось, що Полісся здобуло перемогу над Харковом у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги. Житомирська команда перемогла з рахунком 3:1.