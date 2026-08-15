Карпати встановили історичне досягнення в УПЛ після розгромної перемоги

Львівські Карпати видали найкращий старт сезону в історії клубу у вищому дивізіоні за часів незалежності України.

Сьогодні, 15 серпня, Карпати на своєму полі впевнено перемогли Буковину з рахунком 3:0. Цей тріумф став для львівської команди вже третім поспіль від початку чемпіонату.

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У першому турі зелено-білі на виїзді розгромили Кривбас — 4:1, а потім вдома здолали ЛНЗ з рахунком 3:0

Карпати уперше за часів незалежності України виграли три стартові поєдинки поспіль у найвищому дивізіоні країни.

До цього найкращим початком чемпіонату для львівського клубу залишався сезон-1999/00. Тоді Карпати перемогли тернопільську Ниву (2:1) та київський ЦСКА (1:0), однак у третьому турі поступилися Кривбасу — 1:2.

Після трьох турів УПЛ Карпати лідирують у турнірній таблиці, маючи дев’ять очок та різницю забитих і пропущених м’ячів 10:2. За кількістю забитих голів львів'яни є найрезультативнішою командою чемпіонату.

Наступний матч Карпати проведуть 22 серпня проти Оболоні в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

У 4 турі УПЛ львів'яни зустрінуться на виїзді з лівим берегом. Гра відбудеться 29 серпня.

Раніше Карпати оголосили про партнерство з 80-ю ОДШБр.