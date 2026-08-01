У суботу, 1 серпня, відбувся другий матч сезону-2026/27 Української Прем'єр-ліги, у якому львівські Карпати на виїзді впевнено переграли Кривбас із рахунком 4:1.

Активніше зустріч розпочали гості, однак першими забили господарі. На 22-й хвилині Мірошніченко сфолив на Сатчвеллі у власному штрафному майданчику, а Юрчец реалізував пенальті - 1:0.

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Ще до перерви Карпати зрівняли рахунок. Спочатку Бабогло не зміг переграти Кемкіна з близької відстані, але наприкінці тайму після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол Джонса на Костенку. Чачуа впевнено реалізував одинадцятиметровий — 1:1.

У другому таймі львів'яни повністю перехопили ініціативу. На 57-й хвилині після розіграшу кутового Бабогло вивів Карпати вперед. Згодом Костенко завершив швидку контратаку точним ударом у дальній кут, а невдовзі після його проходу й удару в поперечину Вантух першим опинився на добиванні та встановив остаточний рахунок — 4:1.

На 73-й хвилині матч було перервано через повітряну тривогу в Кривому Розі. Після відновлення гри Карпати без проблем втримали комфортну перевагу й розпочали новий сезон із переконливої перемоги.

УПЛ. 1-й тур

Кривбас (Кривий Ріг) — Карпати (Львів) — 1:4 (1:1)

Голи: Юрчец, 22 (пен.) — Чачуа, 45+2 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72.

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону луганська Зоря обіграла ковалівський Колос із рахунком 2:0.

Раніше Йожеф Сабо поділився очікуваннями від нового розіграшу української Прем'єр-ліги.